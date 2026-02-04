 Центр ментального здоров'я у Вознесенську

У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального Центру ментального здоров’я

Алея пам‘яті, де хочуть побудувати Центр ментального здоров‘я, знаходиться перед будівлею міськради Вознесенська, фото МикВістіАлея пам‘яті, де хочуть побудувати Центр ментального здоров‘я, знаходиться перед будівлею міськради Вознесенська, фото МикВісті

У Вознесенську планують виділити 1,5 мільйона гривень на будівництво Центру ментального здоров’я та розвитку громади на місці скверу з «деревами памʼяті».

Відповідні зміни до Програми соціально-економічного розвитку громади на 2024–2028 роки розглянули на засіданні постійної депутатської комісії з питань законності 4 лютого, повідомляють «МикВісті»

Згідно з проєктом рішення, у 2026 році обсяг фінансування програми планують збільшити. Частину коштів, а саме 500 тисяч гривень спрямують на нове будівництво Центру ментального здоров’я та розвитку громади за адресою: площа Центральна, 3. Таким чином загальна сума запланованого фінансування цього об’єкта має сягнути 1,5 мільйона гривень.

Остаточне рішення мають ухвалити на сесії міської ради.

Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення
Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення

Зазначимо, що загальна вартість проєкту складає 20 мільйонів гривень, частково розрахований на міжнародну підтримку. Щоб запустити реалізацію, міськрада на сесії 22 серпня 2025 року передала землю управлінню ЖКГ як потенційному замовнику будівництва.

Нагадаємо, що мова йде про будівництво «Центру ментального здоров’я та розвитку громади» — проєкт, який Вознесенська міська рада подала на державну платформу DREAM.

Проект будівництва Центру ментального здоров’я, опублікованого у системі DREAMПроект будівництва Центру ментального здоров’я, опублікованого у системі DREAM

Навколо будівництва Центру розгорівся скандал, коли на засіданні сесії Вознесенської міської ради під час розгляду питання щодо будівництва цього Центру ментального здоров’я, мер міста Євгеній Величко почав матюкати депутатів, адже вони не підтримали проєкт рішення.

Ділянку обрали близько до будівлі міськради — там, де у 2015 році матері загиблих військових посадили дерева памʼяті про своїх синів. Саме це викликало у депутатів сумніви й небажання голосувати за проєкт. Однак мер пообіцяв пересадити всі дерева в інше місце. З другої спроби на сесії питання щодо будівництва депутати підтримали.

Після цього мер міста Вознесенська Євгеній Величко пояснив, чому дозволив собі емоційні висловлювання та образи в сторону депутатів під час сесії міської ради.

У матеріалі «МикВісті» розповіли детально про проєкт рішення, який став причиною скандалу, та пояснили, чому ідея збудувати Центр ментального здоров’я викликала таку гостру реакцію.

Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

У Миколаївському районі пункти незламності у січні відвідали більше людей, ніж за весь 2025 рік

У Доманівці хочуть побудувати ще 6 модульних будинків для переселенців

Сєнкевич чекає публічної відповіді слідства, чи видавали бронь за $5 тис. в управлінні фізкультури

