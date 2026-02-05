У Миколаївській області встановлено 65 модульних будинків для переселенців

Модульні будинки, які були профінансовані данськими партнерами в Доманівці. Фото: МикВісті

У Миколаївській функціонує 65 модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це йдеться у відповіді Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації на інформаційний запит видання «МикВісті».

Згідно з наданими даними, у Баштанському районі на території Баштанської міської громади встановлено 1 модульний будинок, у Широківській сільській громаді — 4.

Крім того, Новобузька та Баштанська міські ради працюють над створенням модульних містечок.

У Вознесенському районі в Південноукраїнській міській громаді встановлено 20 модульних будинків, у Доманівській селищній громаді — 8.

У Миколаївському районі в Первомайській селищній громаді встановлено 10 модульних будинків на подвір’ях приватних домогосподарств, у Галицинівській сільській громаді — 17.

У Первомайському районі в Кривоозерській селищній громаді встановлено 5 модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Також повідомляється, що станом на листопад 2025 року на обліку в Миколаївській області перебуває 120 331 внутрішньо переміщена особа.

Скриншот відповіді на запит МикВісті Скриншот відповіді на запит МикВісті

Нагадаємо, що у Доманівці на Миколаївщині планують розширити мікрорайон для внутрішньо переміщених осіб і хочуть побудувати ще 6 модульних будинків. Нині житло для переселенців у громаді вже частково зведене, однак черга на поселення залишається.

Зазначимо, що 1 грудня в Україні розпочався прийом заявок на участь у програмі житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Наразі подали понад десять тисяч заяв, із яких 426 — у Миколаївській області.

Також нагадаємо, що у вересні 2025 року Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб.