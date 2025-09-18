Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Нові послуги та додаткові виплати: Кабмін розширив підтримку для ВПО

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне рішення прийняли під час виїзного засідання уряду в Сумах, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

1) Медичний догляд для ВПО. Люди після евакуації зможуть отримати додаткову консультацію лікаря в місці тимчасового проживання, а в разі потреби — пройти лікування у відповідному медзакладі протягом 30 днів.

2) Нова соцпослуга — проживання для маломобільних громадян. Тепер надавач послуги, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, має не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надавати допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян.

3) Житло для ВПО. Кабмін виділив 1 мільярд гривень субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання.

— Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей — 100% будівництва чи ремонту буде покриватись за рахунок субвенції, для інших областей не більше 60% витрат покривається за рахунок субвенції та 40% за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, — наголосила прем’єр-міністерка.

4) Підтримка працевлаштування. ВПО, які безперервно працювали протягом шести місяців, отримають додаткову одноразову виплату 2 000 грн.

5) Дрова на зиму. Домогосподарства з ВПО, які користуються пільгами чи субсидіями і не отримали допомогу від міжнародних організацій, зможуть придбати дрова на зиму. Середній розмір виплат становитиме 8 000 грн, скористатися ними зможуть 32 тисячі сімей.

6) Лікування для звільнених із російського полону. Відтепер цивільні українці після звільнення зможуть проходити санаторне лікування разом із супроводжуючою особою.

7) Спортивні протези для ветеранів. Їх можна буде отримати без додаткових довідок чи обов’язкової участі у змаганнях — як для реабілітації, так і для тренувань.

8) «Пакунок школяра». Із 1 жовтня 2025 року кошти одноразової допомоги можна буде витрачати також на придбання книг.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в Україні планують підвищити мінімальну зарплату: зросте і поріг для бронювання працівників.

