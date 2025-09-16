В Україні планують підвищити мінімальну зарплату: зросте і поріг для бронювання працівників. Фото: iStock

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік пропонується підвищити мінімальну заробітну плату з 8000 до 8647 гривень.

Відповідні зміни передбачені у законопроєкті № 14000.

Як зазначає Бабель, нині підприємства можуть бронювати співробітників, якщо середня зарплата на них становить не менше ніж 2,5 мінімальні заробітні плати — тобто від 20 тисяч гривень.

Після підвищення мінімальної зарплати до 8 647 гривень цей поріг також зросте: для бронювання працівників середня зарплата на підприємстві має становити щонайменше 21 617,5 гривні.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік та передав його на розгляд Верховної Ради. Загальні видатки бюджету на 2026 рік заплановані на рівні 4,8 трильйона гривень, що на 415 мільярдів гривень більше, ніж у 2025 році.

Також у держбюджеті-2026 врахували податок на OLX та акциз на солодку воду