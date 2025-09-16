У держбюджеті-2026 врахували податок на OLX та акциз на солодку воду
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
13:00, 16 вересня, 2025
-
У проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерство фінансів заклало доходи з урахуванням ухвалення нових податкових змін.
Зокрема, йдеться про законопроєкти щодо запровадження податку на онлайн-майданчики на кшталт OLX, який може принести 14 мільярдів гривень, та акциз на солодкі напої — ще 8,5 мільярда гривень, йдеться у матеріалі «Європейської правди».
Також Мінфін очікує отримати додаткові 26 мільярдів гривень завдяки посиленню роботи зі стягнення податкового боргу та близько 60 мільярдів гривень — завдяки вдосконаленню роботи митниці.
Нагадаємо, як свідчить Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, мінімальна заробітна плата в Україні поступово зростатиме протягом наступних трьох років, з нинішніх вісім тисяч гривень до понад десяти тисяч гривень у 2028 році.
Останні новини про: податки
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.