У держбюджеті-2026 врахували податок на OLX та акциз на солодку воду. Фото: Голос України

У проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерство фінансів заклало доходи з урахуванням ухвалення нових податкових змін.

Зокрема, йдеться про законопроєкти щодо запровадження податку на онлайн-майданчики на кшталт OLX, який може принести 14 мільярдів гривень, та акциз на солодкі напої — ще 8,5 мільярда гривень, йдеться у матеріалі «Європейської правди».

Також Мінфін очікує отримати додаткові 26 мільярдів гривень завдяки посиленню роботи зі стягнення податкового боргу та близько 60 мільярдів гривень — завдяки вдосконаленню роботи митниці.

Нагадаємо, як свідчить Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, мінімальна заробітна плата в Україні поступово зростатиме протягом наступних трьох років, з нинішніх вісім тисяч гривень до понад десяти тисяч гривень у 2028 році.