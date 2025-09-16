Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    16 вересня, 2025

  • 26.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У держбюджеті-2026 врахували податок на OLX та акциз на солодку воду

У держбюджеті-2026 врахували податок на OLX та акциз на солодку воду. Фото: Голос УкраїниУ держбюджеті-2026 врахували податок на OLX та акциз на солодку воду. Фото: Голос України

У проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерство фінансів заклало доходи з урахуванням ухвалення нових податкових змін.

Зокрема, йдеться про законопроєкти щодо запровадження податку на онлайн-майданчики на кшталт OLX, який може принести 14 мільярдів гривень, та акциз на солодкі напої — ще 8,5 мільярда гривень, йдеться у матеріалі «Європейської правди».

Також Мінфін очікує отримати додаткові 26 мільярдів гривень завдяки посиленню роботи зі стягнення податкового боргу та близько 60 мільярдів гривень — завдяки вдосконаленню роботи митниці.

Нагадаємо, як свідчить Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, мінімальна заробітна плата в Україні поступово зростатиме протягом наступних трьох років, з нинішніх вісім тисяч гривень до понад десяти тисяч гривень у 2028 році.

Останні новини про: податки

Підприємства Миколаївщини сплатили майже ₴77 млн ренти
За вісім місяців на Миколаївщині до бюджетів сплатили понад ₴10 млрд ПДФО
Миколаївщина сплатила ₴10,8 млрд єдиного внеску за вісім місяців
Реклама

Читайте також:

новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: податки

Миколаївщина сплатила ₴10,8 млрд єдиного внеску за вісім місяців
За вісім місяців на Миколаївщині до бюджетів сплатили понад ₴10 млрд ПДФО
Підприємства Миколаївщини сплатили майже ₴77 млн ренти

Магазин судових рішень: Інтервʼю «касира» судді з Миколаєва

«Подаруйте їм дім»: у центрі Миколаєва 21 вересня відбудеться виставка для прилаштування тварин

3 години тому

У Південноукраїнську не дозволили «Миколаївській обласній варті» отримати доступ до камер по місту

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay