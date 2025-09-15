Уряд затвердив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік. Фото: Армія.inform

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік та передав його на розгляд Верховної Ради. Загальні видатки бюджету на 2026 рік заплановані на рівні 4,8 трильйона гривень, що на 415 мільярдів гривень більше, ніж у 2025 році.

Про це у Facebook повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, доходи очікуються на рівні 2,826 трильйони гривень, що на 446,8 мільярда гривень або 18,8% більше минулого року. Дефіцит прогнозується на рівні 18,4% ВВП, що на 3,9 відсоткових пункти менше порівняно з 2025 роком. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2,079 трильйона гривень.

Основний пріоритет бюджету — безпека та оборона. На грошове забезпечення військових, підтримку їхніх родин, посилення ППО та розвиток власної оборонної промисловості заплановано 2,8 трильйона гривень, а на виробництво озброєння — щонайменше 44,3 мільярда гривень, включно з боєприпасами, ракетами, бронетехнікою та дронами.

Реклама

Соціальна сфера також отримує значну частину фінансування. За словами прем’єр-міністерки, на освіту передбачено 265,4 мільярди гривень, що дозволить підвищити середню зарплату педагогів на 50% двома етапами та забезпечити безоплатне харчування для 4,4 мільйона школярів. Планується, що студенти отримають подвоєні стипендії для понад 163 тисячі осіб. На науку виділено 19,9 мільярда гривень, включно з підтримкою молодих науковців та оборонних досліджень.

Також Юлія Свириденко зазначила, що охорона здоров’я отримає 258 мільярдів гривень, зокрема для підвищення зарплат лікарям, забезпечення безкоштовних ліків та запуску програми «Чекап 40+» для комплексного скринінгу здоров’я громадян середнього віку. Пенсійне забезпечення складе 1,027 трильйона гривень з передбаченою індексацією, а на соціальні виплати та демографічні програми планується 467,1 мільярда гривень, включно з допомогою ВПО, особам з інвалідністю та програмами підтримки сімей з дітьми.

Ветерани отримають 17,9 мільярда гривень на житлові компенсації, інтеграційні програми та стоматологічну допомогу.

Місцеві бюджети збільшать доходи до 871,9 мільярда гривень, а міжбюджетні трансферти складатимуть 289,3 мільярда гривень.

На підтримку бізнесу заплановано 41,5 мільярда гривень, включно з кредитними програмами та розвитком оборонних технологій, а аграрний сектор отримає 13,1 мільярда гривень на гранти, дотації та компенсації відсотків за кредитами.

Культура матиме фінансування у 15,8 мільярда гривень на створення контенту, що зміцнює національну ідентичність, а публічні інвестиції для відновлення та модернізації України складатимуть 45,9 мільярда гривень.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Уряд схвалив законопроєкт про автоматичний обмін інформацією щодо доходів, отриманих через цифрові платформи. Він передбачає пільгову ставку 5% для малих продавців і стандартні 18% для інших випадків.