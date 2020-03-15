12 марта, несмотря на введённый в стране карантин, в Киеве стартовал Открытый Кубок Украины по прыжкам в воду. Соревнования продлятся до 17 марта, однако николаевские спортсмены уже завоевали 7 медалей.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

В соревнованиях по прыжкам на метровом трамплине среди женщин Кубок Украины завоевала опытная Елена Федорова, на втором месте — Диана Шелестюк, на третьем — Виктория Яновская.

Среди мужчин в этом виде прыжков замкнул тройку призеров Даниил Коновалов.

В командных состязаниях в смешанной паре Ксения Байло и Роман Савченко заняли третье место.

Дуэты Федорова — Шелестюк, Яновская — Байло взяли «серебро» и «бронзу» в синхроне из трех метров.

Ранее сообщалось, что руководство муниципального баскетбольного клуба «Николаев» провело встречу с игроками и приняло решение о прекращении сотрудничества с баскетболистами. Решение связано с досрочным завершением чемпионата Украины в связи с карантинными мерами, утвержденными Кабмином.

Также стало известно, что первый матч весенней части чемпионата между командами МФК «Николаев» и «Прикарпатье» пройдет без зрителей.

Напомним, что украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Отметим, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.