Сегодня, 13 мая, комиссия по вопросам молодежи и спорта Николаевского облсовета до 1 июня рекомендовала создать рабочую группу, которая займется изучением вопроса возрождения фристайла в области.

Предполагается, что в состав группы войдут профильные специалисты, члены депутатских комиссий облсовета по вопросам образования и ЖКХ, а также тренеры Максим Нескоромный и Андрей Тарасов, сообщает корреспондент НикВестей.

Отметим, что с предложением о создании рабочей группы выступила глава облсовета Анна Замазеева.

— Нам нужно создать какую-то рабочую группу, чтобы выяснить, какие первые шаги необходимо сделать, чтобы возобновить этот вид спорта в Николаевской области, — сказала Анна Замазеева.

Она также попросила тренеров Максима Нескоромного и Андрея Тарасова до создания группы предоставить предложения о том, что минимально необходимо для старта фристайла в Николаевской области: информацию о тренерском штабе; количестве детей, которые будут заниматься; финансировании и необходимом помещении.

Отметим, что рабочая группа займется изучением финансовой стороны вопроса возрождения фристайла, а также проведет техническую оценку имеющейся инфраструктуры. По итогам работы группы станет известно, сколько необходимо средств для строительства спортивного центра под фристайл в Николаеве.

По заключениям рабочей группы депутаты смогут заняться поиском источников финансирования, а также сформируют соответствующее обращение на имя президента.

Как сообщалось, олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко считает, что государство должно профинансировать строительство спортивного центра в Николаеве в рамках президентской программы.

Отметим, что осенью 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке проектов-«магнитов» для туризма, фанатов спорта, бизнеса в разных регионах Украины.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.

Также руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддержал необходимость обновления спортивной инфраструктуры Николаева и строительства водного спортивного комплекса для плавания, прыжков в воду и фристайла. Парламентарий заявил, что готов искать на это деньги при формировании государственного бюджета на 2020 год, однако ожидает также софинансирования от местной власти.

В феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу.

Ранее сообщалось, что областная власть планирует передать в собственность Николаева имущественный комплекс водноспортивной базы «Спартак». Этим фактом возмущены активисты, которые в свое время добились возвращения базы из частной собственности общине области.

Напомним, что в Николаеве проводят набор детей 2010-2015 года рождения на занятия по фристайлу. Предполагается, что занятия начнутся в сентябре, а первую тренировку новичкам проведет олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко.