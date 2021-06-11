Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом «Героям слава» на воротнике футболки с внутренней стороны. Именно такой вариант ранее утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а потом потребовал убрать надпись.

Об этом на пресс-конференции заявил пресс-аташе Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский.

По его словам, форма с этим лозунгом была утверждена УЕФА со всеми знаками, которые есть на ней. Он подчеркнул, что на сегодня президент УАФ Андрей Павелко находится в Риме, где пытается добиться разрешения играть в таких футболках.

— Мы намерены в ней играть. Наша форма утверждена, - добавил Александр Глывинский и попросил больше не поднимать вопрос о форме.

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает шаги, чтобы оставить надпись «Героям слава», которую ранее УЕФА потребовал убрать с формы национальной сборной.

Хотя ранее форму национальной сборной Украины одобрили в УЕФА, так как она соответствует всем установленным правилами.

Напомним, на экипировке национальной сборной Украины будет нарисована карта Украины, включая оккупированный Крым. Как только начали появляться первые новости про украинскую форму с украинским Крымом — российские чиновники и дипломаты начали высказывать крайне агрессивные идеи и предположения.