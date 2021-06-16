Николаевский этап Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» из-за погоды переносится почти на месяц.

Об этом сообщили организаторы.

Изначально гонка планировалась на 19-20 июня. Теперь же новая дата старта – 24-25 июля.

— В связи с погодными условиями, второй этап Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов», ралли «NIKO-2021», проведение которого было запланировано на 19-20 июня в селе Зайчевское, Николаевской области, переносится на 24-25 июля 2021 года, - сказано в сообщении.

В ночь на 16 июня в Николаеве начался ливень, который не прекращался до самого утра. В результате некоторые улицы города в очередной раз затопило.