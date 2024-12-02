Баскетбол повертається до Миколаєва: «Ніко-Баскет» зіграє тур Вищої ліги у СК «Надія»

З 13 по 15 грудня в Миколаєві, у спортивному комплексі «Надія», відбудеться черговий тур Вищої ліги.

Про це повідомляється на сторінці команди у Фейсбук.

У цьому турі МБК «Ніко-Баскет» змагатиметься з командами «Харківські Соколи» та «БІПА-Одеса».

Розклад МБК «Ніко-Баскет» під час миколаївського туру:

13 грудня | МБК «Ніко-Баскет» — «БІПА-Одеса»;

15 грудня | МБК «Ніко-Баскет» — «Харківські Соколи».

Нагадаємо, раніше «Ніко-Баскет» через брак коштів знявся з розіграшу Кубка України.

Також баскетбольна команда «Ніко-Баскет» здобула дві перемоги у третьому турі Вищої ліги України.