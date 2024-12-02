Баскетбол повертається до Миколаєва: «Ніко-Баскет» зіграє тур Вищої ліги у СК «Надія»
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- Володимир Коваль
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17:10, 02 грудня, 2024
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З 13 по 15 грудня в Миколаєві, у спортивному комплексі «Надія», відбудеться черговий тур Вищої ліги.
Про це повідомляється на сторінці команди у Фейсбук.
У цьому турі МБК «Ніко-Баскет» змагатиметься з командами «Харківські Соколи» та «БІПА-Одеса».
Розклад МБК «Ніко-Баскет» під час миколаївського туру:
- 13 грудня | МБК «Ніко-Баскет» — «БІПА-Одеса»;
- 15 грудня | МБК «Ніко-Баскет» — «Харківські Соколи».
Нагадаємо, раніше «Ніко-Баскет» через брак коштів знявся з розіграшу Кубка України.
Також баскетбольна команда «Ніко-Баскет» здобула дві перемоги у третьому турі Вищої ліги України.
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