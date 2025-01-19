«Ніко-Баскет» завершив п'ятий тур Вищої ліги з баскетболу двома перемогами

«Ніко-Баскет» завершив п'ятий тур Вищої ліги. Фото: Федерація баскетболу України

Сьогодні, 19 січня, у Києві завершився п'ятий тур Вищої ліги з баскетболу серед чоловічих команд, який відкрив новий календарний рік. В рамках п'ятого туру миколаївська команда «Ніко-Баскет» зіграла два матчі, в яких здобула дві перемоги.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Миколаївський колектив розпочав 2025 рік на третьому місці в турнірній таблиці. В активі команди 8 перемог та 2 поразки.

У першому матчі туру «Ніко-Баскет» здолав баскетбольний клуб «Вінниця» — 60:85.

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БК «Вінниця» — БК «Ніко-Баскет» — 60:85 (11:20, 16:19, 14:22, 19:24).

«Ніко-Баскет»: Лук'ян (12 очок + 12 підбирань + 3 передачі, Грищук (15 очок + 4 підбирання + 3 передачі), Володін (19 очок + 18 підбирань), Стуров (6 очок + 6 підбирань + 1 передача), Котляр (4 очки + 3 підбирання + 1 передача), Лутвалієв (4 очки + 3 передачі), Чупенко (2 очки + 1 підбирання + 1 передача), Лихой (10 очок + 6 підбирань + 3 передачі), Мітіріч (13 очок + 5 підбирань + 3 передачі).

У заключний ігровий день «Ніко-Баскет» здобув перемогу над столичним «Селф Мейдом» — 77:79.

БК «Селф Мейд» — БК «Ніко-Баскет» — 77:79 (22:17, 22:20, 14:16, 19:26).

«Ніко-Баскет»: Лук'ян (19 очок + 3 підбирання + 5 передач), Грищук (5 очок + 1 підбирання + 2 передачі), Володін (13 очок + 15 підбирань + 1 передача), Стуров (3 очки + 2 підбирання), Лутвалієв (20 очок + 3 підбирання + 2 передачі), Лихой (14 очок + 7 підбирань + 2 передачі), Мітіріч (5 очок + 9 підбирань + 1 передача).

За результатами туру миколаївська команда має у своєму активі 10 перемог та дві поразки. «Ніко-Баскет» посідає третє місце в таблиці.

«Ніко-Баскет» завершив п'ятий тур Вищої ліги. Фото: Федерація баскетболу України

«Ніко-Баскет» завершив п'ятий тур Вищої ліги. Фото: Федерація баскетболу України

«Ніко-Баскет» завершив п'ятий тур Вищої ліги. Фото: Федерація баскетболу України

«Ніко-Баскет» завершив п'ятий тур Вищої ліги. Фото: Федерація баскетболу України

«Ніко-Баскет» завершив п'ятий тур Вищої ліги. Фото: Федерація баскетболу України

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у зв'язку зі скороченням бюджету баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» не має можливості відправити команду до Рівного для участі в матчі з БК «Старий Луцьк» у рамках розіграшу Кубку України.