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Миколаївські фехтувальниці завоювали бронзу молодіжного чемпіонату Європи

Миколаївські фехтувальниці стали бронзовими призерками. Фото: Управлінні у справах фізичної культури і спортуМиколаївські фехтувальниці стали бронзовими призерками. Фото: Управлінні у справах фізичної культури і спорту

Миколаївські фехтувальниці стали бронзовими призерками молодіжного чемпіонату Європи U-23.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаєва та Миколаївській ОВА.

Молодіжний чемпіонат Європи з фехтування серед спортсменів до 23 років проходить в естонському Таллінні. Миколаївські спортсменки здобули дві бронзові нагороди у складі збірної України в командних змаганнях.

У фехтуванні на шаблях представниці Миколаївщини Олександра Бондар та Вікторія Коротченко разом із Дарʼєю Гонцовою та Валерією Моренець-Кубанською стали бронзовими призерками континентальної першості.

Миколаївські фехтувальниці стали бронзовими призерками. Фото: Управлінні у справах фізичної культури і спортуМиколаївські фехтувальниці стали бронзовими призерками. Фото: Управлінні у справах фізичної культури і спорту
Миколаївські фехтувальниці стали бронзовими призерками. Фото: Управлінні у справах фізичної культури і спортуМиколаївські фехтувальниці стали бронзовими призерками. Фото: Управлінні у справах фізичної культури і спорту

У чвертьфіналі українська команда перемогла збірну Угорщини з рахунком 45:43. У півфіналі поступилась збірній Італії – 43:45, а у поєдинку за бронзові нагороди здолала команду Румунії – 45:26.

Також бронзову нагороду у командних змаганнях здобула миколаївська рапіристка Аліна Полозюк.

Разом із Крістіною Петровою, Ольгою Сопіт та Катериною Буденко українська команда у чвертьфіналі перемогла збірну Угорщини – 45:34, у півфіналі поступилась Франції – 43:45, а у поєдинку за третє місце впевнено перемогли Польщу – 45:23.

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени здобули вісім нагород на чемпіонаті України з фехтування, який проходив у Києві з 19 по 22 квітня. 

Раніше, спортсмени з Миколаєва на чемпіонаті України з фехтування на шаблях U-23 вибороли дві нагороди в індивідуальних заліках та дві в — командних. 

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