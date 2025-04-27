Миколаївські фехтувальниці завоювали бронзу молодіжного чемпіонату Європи
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- Альона Коханчук
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20:35, 27 квітня, 2025
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Миколаївські фехтувальниці стали бронзовими призерками молодіжного чемпіонату Європи U-23.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаєва та Миколаївській ОВА.
Молодіжний чемпіонат Європи з фехтування серед спортсменів до 23 років проходить в естонському Таллінні. Миколаївські спортсменки здобули дві бронзові нагороди у складі збірної України в командних змаганнях.
У фехтуванні на шаблях представниці Миколаївщини Олександра Бондар та Вікторія Коротченко разом із Дарʼєю Гонцовою та Валерією Моренець-Кубанською стали бронзовими призерками континентальної першості.
У чвертьфіналі українська команда перемогла збірну Угорщини з рахунком 45:43. У півфіналі поступилась збірній Італії – 43:45, а у поєдинку за бронзові нагороди здолала команду Румунії – 45:26.
Також бронзову нагороду у командних змаганнях здобула миколаївська рапіристка Аліна Полозюк.
Разом із Крістіною Петровою, Ольгою Сопіт та Катериною Буденко українська команда у чвертьфіналі перемогла збірну Угорщини – 45:34, у півфіналі поступилась Франції – 43:45, а у поєдинку за третє місце впевнено перемогли Польщу – 45:23.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени здобули вісім нагород на чемпіонаті України з фехтування, який проходив у Києві з 19 по 22 квітня.
Раніше, спортсмени з Миколаєва на чемпіонаті України з фехтування на шаблях U-23 вибороли дві нагороди в індивідуальних заліках та дві в — командних.
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