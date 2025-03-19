Миколаївські шаблісти здобули медалі на чемпіонаті України U-23
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- Світлана Іванченко
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17:09, 19 березня, 2025
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Спортсмени з Миколаєва на чемпіонаті України з фехтування на шаблях U-23 вибороли дві нагороди в індивідуальних заліках та дві в — командних.
Як зазначили у Національній федерації фехтування України, у змаганнях, які проходили з 15 по 16 березня в Києві, взяли участь більше 60 учасників з Києва, Миколаєва, Одеси, Черкас, Нетішина, Рівного та Вишневого.
Так, золоту медаль здобула Вікторія Коротченко, її тренує Артем Скороход. Серед чоловіків бронзова нагорода у В’ячеслава Дзюба. Тренери: Юрій Марченко, Артем Скороход.
Перше місце в командному заліку серед жінок у Володимири Бабенко, Олександри Бондар, Вікторії Коротченко, Анастасії Швець.
Срібні медалі у командних змаганнях серед чоловіків здобули В’ячеслав Дзюба, Олександр Лях, Евген Олейников, Даніїл Скороход.
Нагадаємо, шабліст з Миколаєва Юрій Цап здобув золото на Всеукраїнському турнірі.
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