Миколаївські шаблісти здобули медалі на чемпіонаті України U-23

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з фехтування на шаблях. Фото: Національна федерація фехтування України

Спортсмени з Миколаєва на чемпіонаті України з фехтування на шаблях U-23 вибороли дві нагороди в індивідуальних заліках та дві в — командних.

Як зазначили у Національній федерації фехтування України, у змаганнях, які проходили з 15 по 16 березня в Києві, взяли участь більше 60 учасників з Києва, Миколаєва, Одеси, Черкас, Нетішина, Рівного та Вишневого.

Так, золоту медаль здобула Вікторія Коротченко, її тренує Артем Скороход. Серед чоловіків бронзова нагорода у В’ячеслава Дзюба. Тренери: Юрій Марченко, Артем Скороход.

Перше місце в командному заліку серед жінок у Володимири Бабенко, Олександри Бондар, Вікторії Коротченко, Анастасії Швець.

Срібні медалі у командних змаганнях серед чоловіків здобули В’ячеслав Дзюба, Олександр Лях, Евген Олейников, Даніїл Скороход.

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з фехтування на шаблях. Фото: Національна федерація фехтування України