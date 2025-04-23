Миколаївські фехтувальники стали найкращими на чемпіонаті України: вісім нагород за чотири дні
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:42, 23 квітня, 2025
-
Миколаївські спортсмени здобули вісім нагород на чемпіонаті України з фехтування, який проходив у Києві з 19 по 22 квітня.
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА, фехтувальники вибороли п’ять медалей в особистих змаганнях та три — у командних. Загалом розігрували 12 комплектів нагород.
В індивідуальних змаганнях у фехтуванні на шаблях Юрій Цап здобув золото та став чемпіоном країни, а срібло — у В'ячеслава Дзюби.
У фехтуванні на рапірах бронзу вибороли Елізар Дирда та Аліна Полозюк. Олександра Бондар стала бронзовою призеркою у фехтуванні на шаблях.
У командних змаганнях з фехтування на шаблях серед чоловіків Юрій Цап, В'ячеслав Дзюба, Богдан Боговін та Даніїл Скорохода стали чемпіонами України.
Серед жінок у фехтуванні на рапірах срібло вибороли: Аліна Полозюк, Крістіна Кулик, Мілана Степовик та Дарʼя Гусаренко.
Срібну нагороду здобули і у фехтуванні на рапірах, до складу команди увійшли: Елізар Дирда, Микита Асташов, Михайло Гурін та Максим Коржовий.
Раніше, спортсмени з Миколаєва на чемпіонаті України з фехтування на шаблях U-23 вибороли дві нагороди в індивідуальних заліках та дві в — командних.
Останні новини про: Спорт