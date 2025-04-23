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Миколаївські фехтувальники стали найкращими на чемпіонаті України: вісім нагород за чотири дні

Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Чемпіонаті з фехтування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли нагороди на Чемпіонаті з фехтування. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени здобули вісім нагород на чемпіонаті України з фехтування, який проходив у Києві з 19 по 22 квітня. 

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА, фехтувальники вибороли п’ять медалей в особистих змаганнях та три — у командних. Загалом розігрували 12 комплектів нагород. 

В індивідуальних змаганнях у фехтуванні на шаблях Юрій Цап здобув золото та став чемпіоном країни, а срібло — у В'ячеслава Дзюби. 

У фехтуванні на рапірах бронзу вибороли Елізар Дирда та Аліна Полозюк. Олександра Бондар стала бронзовою призеркою у фехтуванні на шаблях.

Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Чемпіонаті з фехтування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли нагороди на Чемпіонаті з фехтування. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Чемпіонаті з фехтування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли нагороди на Чемпіонаті з фехтування. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Чемпіонаті з фехтування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли нагороди на Чемпіонаті з фехтування. Фото: Миколаївська ОВА

У командних змаганнях з фехтування на шаблях серед чоловіків Юрій Цап, В'ячеслав Дзюба, Богдан Боговін та Даніїл Скорохода стали чемпіонами України. 

Серед жінок у фехтуванні на рапірах срібло вибороли: Аліна Полозюк, Крістіна Кулик, Мілана Степовик та Дарʼя Гусаренко.

Срібну нагороду здобули і у фехтуванні на рапірах, до складу команди увійшли: Елізар Дирда, Микита Асташов, Михайло Гурін та Максим Коржовий.

Раніше, спортсмени з Миколаєва на чемпіонаті України з фехтування на шаблях U-23 вибороли дві нагороди в індивідуальних заліках та дві в — командних. 

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