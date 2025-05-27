Миколаївець Коновалов став бронзовим призером Європи зі стрибків у воду

Данило Коновалов став бронзовим призером Чемпіонату Європи, фото: Управління спорту ММР

Спортсмен КДЮСШ «Україна», миколаївець Данило Коновалов став бронзовим призером Чемпіонату Європи зі стрибків у воду з метрового трампліну.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

У фіналі змагання, яке проходить в Анталії, Коновалов здобув свою першу індивідуальну медаль на континентальному рівні, набравши у фіналі 390,55 бала.

Данило Коновалов на Чемпіонаті Європи, фото: Управління спорту ММР

Ще один представник Миколаєва, Богдан Чижовський, також продемонстрував відмінний результат і посів шосте місце з результатом 369,25 бала.

Богдан Чижовський на Чемпіонаті Європи, фото: Управління спорту ММР

Підготували спортсменів тренерки Олена Безрукова та Валентина Веприк.

Нагадаємо, що Україна здобула третю золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 року, який проходить в турецькій Анталії. Її приніс країні спортсмен з Миколаєва Олексій Середа.

Крім того, збірна України перемогла на Чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду у змішаних командних змаганнях. У складі команди виступили миколаївець Олексій Середа, а також Ксенія Байло, Кірілл Болюх і Софія Лискун.