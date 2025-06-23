Українські гімнастки вперше здобули «золото» і «бронзу» на юніорському чемпіонаті світу

Фото: українські гімнастки (facebook.com/EuropeanGymnastics)

Юніорська збірна України з художньої гімнастики вперше в історії здобула медалі на чемпіонаті світу. На змаганнях у болгарській Софії наші спортсменки вибороли «бронзу» в багатоборстві та «золото» у вправі з булавами.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України та національної олімпійської збірної України.

У складі команди виступали Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко та Таїсія Редька. Ці ж гімнастки раніше стали чемпіонками Європи.

У багатоборстві судді поставили українкам 48,400 бала — це принесло «бронзу». А у фіналі з 10 булавами дівчата виступили безпомилково і посіли перше місце, випередивши Італію на 0,700 бала.

У Національному олімпійському комітеті зазначили, що це справжній прорив для української гімнастики.

Нагадаємо, що в червні Україна вперше за 28 років перемогла на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Чемпіонкою Європи стала 17-річна Таїсія Онофрійчук.