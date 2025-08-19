Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ф’юрі бачить у Мозесі Ітаумі майбутнього переможця Усика

Мозес Ітаума. Фото: ВВСМозес Ітаума. Фото: ВВС

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі вважає, що британський боксер Мозес Ітаума здатен подолати абсолютного чемпіона Олександра Усика.

Про це повідомляє SkySports.

Ф’юрі заявив, що бокс — це гра для молодих, і нагадав, як у свій час сказав те саме Володимиру Кличку. На його думку, 19-річний Ітаума може розгромити Усика та інших топових суперників дивізіону.

«Бокс — це гра для молодих людей. Він нікого не чекає. Отже, ось думка, і ви почули її тут першими. Ітаума викине всіх цих старих гравців з дивізіону. Усик, Ей Джей, Міллер. Хто б там не був. Навіть того чоловіка, який забрав мої пояси, Усика. Мозес розгромить, бо це молодий проти старого. А старий не може зв'язуватися з молодим», — сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, раніше британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що збирається втретє провести бій з українським спортсменом Олександром Усиком наступного року.

За його словами, третій поєдинок начебто має відбутися 18 квітня 2026 року на стадіоні «Вемблі», що в Лондоні. Анонс можливого третього поєдинку він назвав «трилогією».

Слід зазначити, що у грудні 2024 року в Саудівській Аравії відбувся другий бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Український боксер переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Ф'юрі вимагав реваншу після першої зустрічі з українцем у травні, де Усик переміг британця й став першим беззаперечним чемпіоном. Бій тривав усі дванадцять раундів, судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику.

Сам Ф’юрі в січні заявляв, що завершує кар’єру спортсмена. А Усик казав, що планує вийти на ще два бої у своїй кар'єрі, зокрема з британцем Даніелем Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером. Далі він планує завершувати кар’єру.

Слід також нагадати, що до цього, Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Згодом, Олександр Усик провів бій-реванш із британцем Даніелем Дюбуа на лондонському стадіоні «Вемблі». Перед цим він поділився очікуваннями від реваншу зазначивши, що вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Також він подякував Данієлю, що той приглядав за його поясом IBF. «Тепер я збираюся його повернути», сказав боксер.

Тоді Олександр Усик у п'ятому раунді переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом і вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

