Депутаты Николаевского горсовета не поддержали изменения в программе ЖКХ, предусматривавшие финансирование утилизации батареек

Николаевский городской совет. Иллюстративное фото: НикВести

Депутаты Николаевского городского совета не поддержали проект решения о внесении изменений в Программу реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2025–2029 годы. Изменения предусматривали финансирование утилизации отработанных батареек и расширение возможностей площадки для переработки отходов от разрушений.

Об этом стало известно во время заседания сессии Николаевского городского совета в четверг, 27 августа, пишут «НикВести».

Как пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Игорь Набатов, изменения в программу носят технический характер и касаются, в частности, утилизации батареек на территории Николаевской городской территориальной общины.

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— На сегодняшний день у нас есть такая мера, но сумма денежных средств на 2026–2027 годы не предусмотрена. В связи с тем, что накопилось определенное количество батареек, которые нам необходимо утилизировать, мы предусматриваем сумму в размере 25–30 тысяч гривен на 2026–2027 годы. Что касается второго предложения, то этот вопрос связан с изменением формулировки нашей меры, касающейся функционирования площадки по переработке отходов от разрушений, — отметил Игорь Набатов.

Он добавил, что город получил согласование от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на возможность переработки не только отходов от разрушений, но и строительных отходов.

— Соответствующие изменения мы уже внесли в решения исполкома, но для того, чтобы иметь возможность полноценно финансировать наше предприятие по вопросам именно сбора и утилизации строительных отходов — как правило, это бетонные конструкции, которые находятся на территории города, — необходимо внести изменения в такой редакции. Это не требует дополнительного финансирования. Речь идет о технической поправке, — пояснил Игорь Набатов.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Игорь Набатов. Скриншот из трансляции

Во время голосования мэр Александр Сенкевич обратил внимание на то, что изменения предусматривают финансирование утилизации батареек.

— Кто против утилизации батареек у нас? Программа, к тому же, без денег, просто на утилизацию 30–40 тысяч гривен на 2026–2027 годы. Ну ладно, потом посмотрим. Вижу двух... 33 депутата, 34 проголосовали. Кто же у нас против утилизации батареек? Давайте сейчас все вместе посмеемся, — сказал Александр Сенкевич.

За решение проголосовали 26 депутатов, девять воздержались, против не проголосовал никто. Всего в голосовании приняли участие 35 депутатов. Решение не принято.

После голосования депутат Андрей Янтар из партии «Предложение» пояснил, что воздержался не из-за вопроса утилизации батареек, а из-за общего объема программы.

— Я не против батареек, но я против того, чтобы принимать нереалистичные программы. Напоминаю, что программа предусматривает расходы из местного бюджета в размере 66 миллиардов гривен. На этот год — более 10 миллиардов. Я не получил понятного ответа в прошлый раз, поэтому я воздержался, — пояснил Андрей Янтар.

Что предусматривали изменения

Проект изменений в Программу реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства депутаты предварительно рассмотрели на заседании профильной комиссии 25 августа.

Тогда Игорь Набатов пояснил, что город планирует предусмотреть финансирование утилизации отработанных батареек, которые жители сдают в специальные пункты сбора. Также предлагалось изменить формулировку относительно площадки для переработки отходов от сноса зданий, чтобы её можно было использовать для переработки строительных отходов, в частности бетонных конструкций.

Кроме того, в программу планировалось добавить пункт об оформлении документации по землеустройству для земельных участков под строительство жилых домов.

Общий объем финансирования программы на 2025–2029 годы планировалось определить на уровне 66,3 миллиарда гривен. Члены профильной комиссии поддержали проект решения: пять депутатов проголосовали «за», один воздержался.