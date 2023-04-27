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Депутати міської ради дали дозвіл комунальному підприємству «Миколаївводоканал» створити дочірнє підприємство «Енерджі Трейд», яке закуповуватиме електроенергію для потреб водомереж.
Відповідне рішення було затверджене на сесії міськради у четвер, 27 квітня, пишуть «НикВести».
Як повідомлялося, у водоканалі планують, що «Енерджі Трейд» стане основним постачальником електричної енергії для МКП «Миколаївводоканал», та зможе продавати електричну енергію іншим суб’єктам господарювання.
За попередніми підрахунками, це дозволить комунальному підприємству економити близько 4 мільйонів гривень на рік — вже з вирахуванням зарплат і податків. Директор підприємства Борис Дуденко додав, що поки планується мінімальний штат — максимум дві людини.
Він також пояснив, що у водоканал має 90 точок, на які закуповують електроенергію. В кожній з них економія буде різна — від кількох копійок до майже гривні на кВт/год.
Відповідаючи на питання депутатів, Борис Дуденко відзначив, що перехід на такі закупівлі електроенергії не зменшить тариф на воду для миколаївців, однак допоможе уповільнити його ріст.
В результаті 30 депутатів проголосували «за», один був проти, ще четверо — утрималися.
Нагадаємо, раніше директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко заявив, що комунальне підприємство вирішило наслідувати приклад луцьких колег, які вже чотири роки економлять на електроенергії за допомогою «дочки».
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Депутати міської ради дали дозвіл комунальному підприємству «Миколаївводоканал» створити дочірнє підприємство «Енерджі Трейд», яке закуповуватиме електроенергію для потреб водомереж.
Відповідне рішення було затверджене на сесії міськради у четвер, 27 квітня, пишуть «НикВести».
Як повідомлялося, у водоканалі планують, що «Енерджі Трейд» стане основним постачальником електричної енергії для МКП «Миколаївводоканал», та зможе продавати електричну енергію іншим суб’єктам господарювання.
За попередніми підрахунками, це дозволить комунальному підприємству економити близько 4 мільйонів гривень на рік — вже з вирахуванням зарплат і податків. Директор підприємства Борис Дуденко додав, що поки планується мінімальний штат — максимум дві людини.
Він також пояснив, що у водоканал має 90 точок, на які закуповують електроенергію. В кожній з них економія буде різна — від кількох копійок до майже гривні на кВт/год.
Відповідаючи на питання депутатів, Борис Дуденко відзначив, що перехід на такі закупівлі електроенергії не зменшить тариф на воду для миколаївців, однак допоможе уповільнити його ріст.
В результаті 30 депутатів проголосували «за», один був проти, ще четверо — утрималися.
Нагадаємо, раніше директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко заявив, що комунальне підприємство вирішило наслідувати приклад луцьких колег, які вже чотири роки економлять на електроенергії за допомогою «дочки».