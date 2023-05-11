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Експорт китайських товарів до Росії досяг рекордного рівня у квітні цього року, підвищившись на 153% порівняно з попереднім. Найбільше постачають автомобілі, електроніку та запчастини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що після початкового спаду після вторгнення Росії в Україну, торгівля різко зросла. Загальний обсяг досяг другого найбільшого рівня в історії — близько 19 млрд доларів, що трохи менше від березневого піка.
За даними агентства, найбільше до Росії Китай постачає автомобілі та запчастини до них (майже 20%). Окрім того, близько 15% китайського експорту займає електроніка, ще 24% припадає на промислове обладнання та запчастини.
Нагадаємо, США відкрили посольство в Королівстві Тонга — невеликій острівній державі в південно-західній частині Тихого океану. Таким чином Білий дім хоче посилити дипломатичну присутність у Тихоокеанському регіоні для протидії Китаю.
Експорт китайських товарів до Росії досяг рекордного рівня у квітні цього року, підвищившись на 153% порівняно з попереднім. Найбільше постачають автомобілі, електроніку та запчастини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що після початкового спаду після вторгнення Росії в Україну, торгівля різко зросла. Загальний обсяг досяг другого найбільшого рівня в історії — близько 19 млрд доларів, що трохи менше від березневого піка.
За даними агентства, найбільше до Росії Китай постачає автомобілі та запчастини до них (майже 20%). Окрім того, близько 15% китайського експорту займає електроніка, ще 24% припадає на промислове обладнання та запчастини.
Нагадаємо, США відкрили посольство в Королівстві Тонга — невеликій острівній державі в південно-західній частині Тихого океану. Таким чином Білий дім хоче посилити дипломатичну присутність у Тихоокеанському регіоні для протидії Китаю.