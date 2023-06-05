Європейська комісія хоче, щоб такі технологічні компанії, як Google, Facebook і TikTok, почали позначати контент, створений штучним інтелектом. Це необхідно для того, аби допомогти користувачам виявляти дезінформацію.

Про це заявила віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Віра Йоурова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що в ЄС зростає занепокоєння з приводу того, що такі інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT, призведуть до збільшення дезінформації в Інтернеті.

Вимоги про боротьбу з дезінформацією передбачені в новому Акті про цифрові послуги, який набуде чинності наприкінці серпня, але Єврокомісія пропонує запровадити маркування створеного штучним інтелектом контенту вже зараз.

— Підписанти (Кодексу ЄС про дезінформацію, — прим.), які надають послуги, що потенційно можуть поширювати дезінформацію, створену штучним інтелектом, повинні своєю чергою впровадити технології для розпізнавання такого контенту і чітко позначати його для користувачів, — сказала Віра Йоурова.

Вона також пропонує, щоб компанії на кшталт Microsoft і Google створили захисні механізми для своїх сервісів із використанням штучного інтелекту, аби ними не користувались зловмисники.

Великі онлайн-платформи та пошукові системи, як-то Meta, Twitter і TikTok, повинні будуть маркувати створені або змінені зображення, аудіо та відео, відомі як дипфейки, вже до 25 серпня відповідно до Акту про цифрові послуги ЄС під загрозою багатомільйонних штрафів.

Нагадаємо, американська компанія «Google» розробляє нову пошукову систему з використанням штучного інтелекту.