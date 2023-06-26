Мешканця міста Южноукраїнськ Миколаївської області ошукали інтернет-шахраї.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Як повідомляється, 25 червня до поліції звернувся 34-річний чоловік, який розповів, що на одній з інтернет-платформ розмістив оголошення про продаж дитячого візочка і через деякий час з ним зв'язалась покупець.

Зазначається, що для здійснення усіх умов договору жінка надіслала йому посилання, за яким він мав перейти та вказати всі свої персональні дані. Після того як чоловік це зробив, з його банківської карти були списані грошові кошти в сумі 43 тисячі гривень.

За вказаним фактом слідчі Вознесенського районного управління відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статтею 190 КК України «Шахрайство». Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Як повідомлялось раніше, шахраї маскуються під працівників служби безпеки банку та ошукують людей.