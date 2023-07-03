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Екскерівнику Національного природного парку «Білобережжя Святослава» оголосили підозру про отримання 330 тисяч гривень зарплати за фіктивного працівника.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, екскерівник, зловживаючи своїм службовим становищем, з 2012 по 2019 роки на підставі підроблених табелів обліку робочого часу заволодів понад 330 тис грн, виплачених в якості заробітної плати особі, яка жодного дня не працювала у парку.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Зазначимо, що зараз директором парку є Віктор Коваль. До нього у вказаний прокуратурою період (2012-2021рр.) на посаді працював Юрій Козловський.

Нагадаємо, що директор Національного природного парку «Білобережжя Святослава» Віктор Коваль писав образи на адресу екоактивістки Інни Тимченко, яка раніше розповіла про скарги на нього співробітників установи.

Після цього Віктор Коваль заявив, що його сторінку у Facebook зламали і всі повідомлення писав не він. Для того, щоб довести це чи спростувати, була направлена заява до кіберполіції.