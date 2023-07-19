«Укренерго» разом із Міністерство енергетики та Міністерство фінансів підписали зі Світовим банком дві угоди про виділення компанії грантової допомоги обсягом $240 млн для підвищення надійності енергосистеми.

Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він зауважив, що за умовами першої угоди грантові кошти уряду Німеччини спрямують на закупівлю і встановлення спеціальних пристроїв, що підвищать стабільну роботу української та європейської енергосистем — STATCOM.

— Разом з нашими партнерами ми готуємо наші об’єкти до проходження наступного опалювального сезону і робимо все можливе для сталого енергозабезпечення країни, — каже Володимир Кудрицький.

Крім того, іншим документом визначена передача «Укренерго» допомоги на закупівлю спецтехніки, автотрансформаторів та іншого високовольтного обладнання, яке зазнало пошкоджень від ударів російських ракет та дронів.

Раніше, 9 травня, до загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 мільйони євро фінансування від Світового банку. Кошти надали на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).