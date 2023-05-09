До загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 мільйони євро фінансування від Світового банку. Кошти надали на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Позику надано в межах угоди про фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР). Строк погашення – 10 років з 4-річним пільговим періодом.

— Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти спрямують на часткове відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року, додали в Мінфіні.

Нагадаємо, Миколаївщина отримає з держбюджету понад 100 мільйонів гривень на облаштування укриттів у школах. В уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область отримає 102,1 мільйона гривень.