На Миколаївщині у Первомайському районі підприємство заборгувало 15,9 мільйонів гривень громаді через несплату оренди за земельну ділянку. Суд постановив стягнути з підприємства заборговану суму.

Як повідомляють у прокуратурі, підприємство упродовж 2018 – 2021 років замість орендної плати, сплачувало за фактичне використання вказаної земельної ділянки незначну суму коштів.

Крім того, підприємство використовувало ділянку на свою користь без необхідних правовстановлюючих документів.

«Підставою для звернення до суду з позовом стало те, що підприємство з 2017 року після закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки площею 61 га, наданої для видобування корисних копалин, не вжило заходів до оформлення правовстановлюючих документів на вказані землі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше миколаївська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя області, який незаконно зайняв ділянку землі на березі Південного Бугу і перешкоджає доступу до водойми інших людей.