Миколаївська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя області, який незаконно зайняв ділянку землі на березі Південного Бугу і перешкоджає доступу до водойми інших людей.

Як повідомили у пресслужби прокуратури, чоловік звів навколо ділянки паркан та збудував на ній дві тимчасові споруди, якими загородив прохід до берега.

«‎Слідством встановлено, що підозрюваний без оформлення належних документів самовільно зайняв земельну ділянку площею 40 соток, яка перебуває у комунальній власності Ольшанської територіальної громади, віднесена до земель водного фонду та знаходиться в межах прибережної захисної смуги річці Південний Буг»‎, — йдеться в повідомленні.

Прокуратура вимагає повернути самовільно зайняті землі державі. За незаконне заволодіння та користування ділянкою чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Нагадаємо, у Первомайському районі, що на Миколаївщині, прокуратура через суд вимагає конфіскувати дві земельні ділянки площею понад 30 соток, які належать громадянам Росії.