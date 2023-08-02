Миколаївська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя області, який незаконно зайняв ділянку землі на березі Південного Бугу і перешкоджає доступу до водойми інших людей.
Як повідомили у пресслужби прокуратури, чоловік звів навколо ділянки паркан та збудував на ній дві тимчасові споруди, якими загородив прохід до берега.
«Слідством встановлено, що підозрюваний без оформлення належних документів самовільно зайняв земельну ділянку площею 40 соток, яка перебуває у комунальній власності Ольшанської територіальної громади, віднесена до земель водного фонду та знаходиться в межах прибережної захисної смуги річці Південний Буг», — йдеться в повідомленні.
Прокуратура вимагає повернути самовільно зайняті землі державі. За незаконне заволодіння та користування ділянкою чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Нагадаємо, у Первомайському районі, що на Миколаївщині, прокуратура через суд вимагає конфіскувати дві земельні ділянки площею понад 30 соток, які належать громадянам Росії.
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Миколаївська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя області, який незаконно зайняв ділянку землі на березі Південного Бугу і перешкоджає доступу до водойми інших людей.
Як повідомили у пресслужби прокуратури, чоловік звів навколо ділянки паркан та збудував на ній дві тимчасові споруди, якими загородив прохід до берега.
«Слідством встановлено, що підозрюваний без оформлення належних документів самовільно зайняв земельну ділянку площею 40 соток, яка перебуває у комунальній власності Ольшанської територіальної громади, віднесена до земель водного фонду та знаходиться в межах прибережної захисної смуги річці Південний Буг», — йдеться в повідомленні.
Прокуратура вимагає повернути самовільно зайняті землі державі. За незаконне заволодіння та користування ділянкою чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Нагадаємо, у Первомайському районі, що на Миколаївщині, прокуратура через суд вимагає конфіскувати дві земельні ділянки площею понад 30 соток, які належать громадянам Росії.