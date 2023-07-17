На Первомайщині, що у Миколаївській області, прокуратура через суд вимагає конфіскувати дві земельні ділянки площею понад 30 соток, які належать громадянам Росії.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Як зазначається, позов зумовлений тим, що згідно з вимогами Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, протягом року беззаперечно підлягають відчуженню. У разі невиконання цієї вимоги земля підлягає конфіскації за рішенням суду.

Як повідомляє прокуратура, органи Держгеокадастру України, на які законодавством покладено обов’язок звертатись до суду з позовами про конфіскацію таких земель, не вжили ніяких заходів.

Наразі Первомайський міськрайонний суд відкрив провадження по цьому питанню.

Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність чотири земельні ділянки Національного парку «Бузький Гард».