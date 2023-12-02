Мешканка Баштанки, що на Миколаївщині хотіла придбати в інтернеті автомобіль, та після того, як перерахувала передоплату 33 тисячі 200 гривень, «продавець» перестав виходити на зв’язок.

До відділу поліції звернулась 28-річна мешканка Новобузької громади з заявою, що невідома особа шляхом обману в інтернеті заволоділа її коштами.

За даними правоохоронців, на сайті оголошень жінку зацікавила об’ява про продаж легковика. Після чого вона зателефонувала «продавцю» домовившись про купівлю. Він запевнив, що доставить транспортний засіб після оплати завдатку, жінка декількома платежами перерахувала вказані кошти на банківський рахунок. Але співрозмовник не виконав обіцяне та перестав виходити на зв’язок.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, у Вознесенську Миколаївської області до правоохоронців звернувся чоловік, який бажав придбати автомобіль та його ошукали аферисти на 321 тисячу гривень.