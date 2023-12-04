У Миколаєві за рік встановили понад 4 тисячі енергоощадних LED-світильників різної потужності.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

За інформацією КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва», загальна протяжність зруйнованих під час обстрілів мереж становила понад пів кілометри, ще 1,2 кілометри були пошкоджені частково.

Лиш після того, як безпекова ситуація трохи покращилася, у Миколаєві відновили роботу з модернізації та реконструкції зовнішнього освітлення. Цьогоріч у місті продовжують заміну старих ламп на нові, енергоощадні. Встановили вже понад 4 тисячі LED-світильників різної потужності, залежно від потреби на конкретній ділянці.

У травні цього року Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» оголосило тендер на закупівлю вуличних світлодіодних світильників та освітлювальної арматури на очікувану вартість 47 мільйонів 613 тисяч гривень.