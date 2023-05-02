Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» оголосило тендер на закупівлю вуличних світлодіодних світильників та освітлювальної арматури на очікувану вартість 47 млн 613 тисяч гривень.

Дані про закупівлю розміщені на Prozorro.

Термін подання тендерних пропозицій завершується 11 травня о 10:00. Аукціон відбудеться 12 травня.

Зокрема, планується закупівля наступних світлодіодних вуличних світильників:

624 одиниць потужністю 40W,

3053 одиниць потужністю 50W,

742 одиниць потужністю 80W,

1000 одиниць потужністю 110W,

600 одиниць потужністю 120W,

Таким чином, загалом планується придбати 6019 світильників.

Фото: Світлана Вовк

Відповідно до тендерної документації, всі світильники мають бути сірого кольору та виконані у корпусі з алюмінію, а деякі зі сплаву алюмінію та кременю.

В коментарі «НикВести» в комунальному підприємстві «ГДМБ» зазначили, що світильники 40-50W планується встановити у дворах, 80W вздовж вузьких вулиць, а 110-120 вздовж магістральних вулиць.

Очікувану суму на дану закупівлю підприємство отримало з міського бюджету. Ці гроші підуть на придбання обладнання, а встановленням буде здійснено комунальним підприємством.

Переможець тендеру має поставити вищевказане обладнання до 30 листопада поточного року.

Як відомо з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Миколаєві було вимкнене вуличне освітлення. Його відновили лише у січні 2023 року.



