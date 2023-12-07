Роман Корнєв

Спільними зусиллями платників податків та податківців Миколаївщини у січні-листопаді 2023 року до бюджетів усіх рівнів було забезпечено понад 17 мільярдів гривень податків і зборів.

Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Роман Корнєв.

Посадовець зазначив, що до державної скарбниці платниками Миколаївської області сплачено понад 6,3 мільярда гривень, що на 22,1% більше, ніж у відповідному періоді 2022 року. Додатково забезпечено надходження у сумі 1,1 мільярда гривень.

У свою чергу до місцевих бюджетів надійшло майже 10,7 мільярда гривень, що на 862,4 мільйона гривень більше за надходження 11 місяців минулого року. Темп зростання надходжень відносно аналогічного періоду 2022 року становить 108,8%.

Окремо Роман Корнєв зазначив, що великими платниками податків до обласного бюджету перераховано понад 17 мільйонів гривень податку на прибуток.

Нагадаємо, роботодавці Миколаївщини перерахували на соціальні потреби 10,6 мільярдів єдиного внеску.