Канада в координації зі своїми партнерами з G7 вводить нові імпортні обмеження на російські діаманти та ювелірні вироби з діамантами.

Про це повідомляє канадський уряд з посиланням на заяву міністерку закордонних справ Мелані Жолі.

За її словами, Канада продовжить працювати з G7 та іншими міжнародними партнерами для впровадження комплексних заходів контролю за дотриманням заборони на російські алмази.

«Ця заборона стала результатом зобов’язання, взятого в травні 2023 року лідерами G7, спільно працювати над зменшенням доходів, які режим Путіна отримує від експорту непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії», — йдеться у заяві.

В канадському уряді підкреслили, що Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів, її виробництво оцінюється у понад 3,5 мільярди доларів США у 2022 році. РФ також є значним світовим експортером алмазів і алмазної продукції, вартість її загального експорту перевищує 3,9 мільярди доларів за минулий рік.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення РФ люксові бренди, зокрема, Tiffany і Cartier, оголосили, що припинили купувати російські діаманти. Насправді ж компанії продовжують купувати російські алмази через посередників, в першу чергу Дубай.