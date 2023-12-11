Миколаївська журналістка та екоентузіастка Олена Горячева стала авторкою подкасту «Мені болить: Війна та екоцид», де разом з експертами обговорює вплив війни на довкілля.
Про це Олена Горячева розказала в коментарі «НикВести».
— Війна в Україні руйнує життя і міста, розлучає сім'ї, знищує економіку і бізнес. Природа також потерпає від бойових дій. Те, що відбувається в охоплених вогнем війни областях, - справжній екоцид: отруєні ґрунти, водойми і повітря, вбиті популяції тварин і рослин, понівечені заповідники. Мій подкаст для людей з активною життєвою позицією, які розуміють, що життя вже не буде таким, як було раніше. Вони замислюються про майбутнє своїх дітей, і хочуть знати, як впливає війна на навколишнє середовище, щоб у подальшому допомогти йому відновитись, або, принаймні, уникати дій, які можуть ускладнити ситуацію, — розказала Олена Горячева.
Разом з експертними гостями журналістка обговорює вплив війни на довкілля, стан річок і моря, якість ґрунтів, проблеми розтрощених снарядами і замінованих степів та знищених заповідників.
Подкаст можна послухати на платформах Spotify та SoundCloud.
Зараз уже опубліковано два епізоди: «Чорне море» та «Вода Снігурівки». Нові епізоди будуть виходити щочетверга, повідомила журналістка.
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Миколаївська журналістка та екоентузіастка Олена Горячева стала авторкою подкасту «Мені болить: Війна та екоцид», де разом з експертами обговорює вплив війни на довкілля.
Про це Олена Горячева розказала в коментарі «НикВести».
— Війна в Україні руйнує життя і міста, розлучає сім'ї, знищує економіку і бізнес. Природа також потерпає від бойових дій. Те, що відбувається в охоплених вогнем війни областях, - справжній екоцид: отруєні ґрунти, водойми і повітря, вбиті популяції тварин і рослин, понівечені заповідники. Мій подкаст для людей з активною життєвою позицією, які розуміють, що життя вже не буде таким, як було раніше. Вони замислюються про майбутнє своїх дітей, і хочуть знати, як впливає війна на навколишнє середовище, щоб у подальшому допомогти йому відновитись, або, принаймні, уникати дій, які можуть ускладнити ситуацію, — розказала Олена Горячева.
Разом з експертними гостями журналістка обговорює вплив війни на довкілля, стан річок і моря, якість ґрунтів, проблеми розтрощених снарядами і замінованих степів та знищених заповідників.
Подкаст можна послухати на платформах Spotify та SoundCloud.
Зараз уже опубліковано два епізоди: «Чорне море» та «Вода Снігурівки». Нові епізоди будуть виходити щочетверга, повідомила журналістка.
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Герої тилу: медики «швидкої» розповіли, як працювали у Миколаєві під обстрілами.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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