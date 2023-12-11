У 2023 році у світі відбувається 183 регіональні та локальні конфлікти, що є найвищим показником за останні три десятиліття.

Про це йдеться у щорічному дослідженні збройних конфліктів Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, пише Bloomberg.

Автори дослідження описують світ, у якому «домінують дедалі складніші конфлікти та збройне насильство на тлі великої кількості дійових осіб, збігу складних мотивів, глобального впливу і прискорення зміни клімату».

Дослідники пишуть, що в усьому світі відбуваються прикордонні сутички, з яких спроба Росії захопити Україну є найбільш руйнівною.

Азербайджан захопив Нагірний Карабах, що призвело до втечі понад 100 тисяч вірмен. Між Росією й Грузією зберігається напруженість, а відносини між Алжиром і Марокко зараз гірші, ніж будь-коли в сучасній історії. У Пакистані загострився внутрішній тероризм, і градус суперечностей у відносинах з антимусульманським урядом Індії стає небезпечно високим.

Інтенсивність світових конфліктів зростає з кожним роком: за даними останнього опитування кількість жертв зросла на 14%, а насильницьких подій стало на 28% більше. Дослідники відзначають, що політика авторитарних держав — зокрема Китаю, Росії, Ірану, Туреччини та країн Перської затоки — стає все більш напористою.

Нагадаємо, українські правоохоронці вже зареєстрували понад 111 тисяч 990 випадків воєнних злочинів за час повномасштабної війни.