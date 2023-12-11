У 2023 році у світі відбувається 183 регіональні та локальні конфлікти, що є найвищим показником за останні три десятиліття.
Про це йдеться у щорічному дослідженні збройних конфліктів Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, пише Bloomberg.
Автори дослідження описують світ, у якому «домінують дедалі складніші конфлікти та збройне насильство на тлі великої кількості дійових осіб, збігу складних мотивів, глобального впливу і прискорення зміни клімату».
Дослідники пишуть, що в усьому світі відбуваються прикордонні сутички, з яких спроба Росії захопити Україну є найбільш руйнівною.
Азербайджан захопив Нагірний Карабах, що призвело до втечі понад 100 тисяч вірмен. Між Росією й Грузією зберігається напруженість, а відносини між Алжиром і Марокко зараз гірші, ніж будь-коли в сучасній історії. У Пакистані загострився внутрішній тероризм, і градус суперечностей у відносинах з антимусульманським урядом Індії стає небезпечно високим.
Інтенсивність світових конфліктів зростає з кожним роком: за даними останнього опитування кількість жертв зросла на 14%, а насильницьких подій стало на 28% більше. Дослідники відзначають, що політика авторитарних держав — зокрема Китаю, Росії, Ірану, Туреччини та країн Перської затоки — стає все більш напористою.
Нагадаємо, українські правоохоронці вже зареєстрували понад 111 тисяч 990 випадків воєнних злочинів за час повномасштабної війни.
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У 2023 році у світі відбувається 183 регіональні та локальні конфлікти, що є найвищим показником за останні три десятиліття.
Про це йдеться у щорічному дослідженні збройних конфліктів Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, пише Bloomberg.
Автори дослідження описують світ, у якому «домінують дедалі складніші конфлікти та збройне насильство на тлі великої кількості дійових осіб, збігу складних мотивів, глобального впливу і прискорення зміни клімату».
Дослідники пишуть, що в усьому світі відбуваються прикордонні сутички, з яких спроба Росії захопити Україну є найбільш руйнівною.
Азербайджан захопив Нагірний Карабах, що призвело до втечі понад 100 тисяч вірмен. Між Росією й Грузією зберігається напруженість, а відносини між Алжиром і Марокко зараз гірші, ніж будь-коли в сучасній історії. У Пакистані загострився внутрішній тероризм, і градус суперечностей у відносинах з антимусульманським урядом Індії стає небезпечно високим.
Інтенсивність світових конфліктів зростає з кожним роком: за даними останнього опитування кількість жертв зросла на 14%, а насильницьких подій стало на 28% більше. Дослідники відзначають, що політика авторитарних держав — зокрема Китаю, Росії, Ірану, Туреччини та країн Перської затоки — стає все більш напористою.
Нагадаємо, українські правоохоронці вже зареєстрували понад 111 тисяч 990 випадків воєнних злочинів за час повномасштабної війни.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|