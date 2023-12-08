Українські правоохоронці вже зареєстрували понад 111 тисяч 990 випадків воєнних злочинів.
Про це під час міжнародної конференції з прав людини «Свобода або страх» заявив генпрокурор Андрій Костін, передає кореспондент Укрінформу.
— Щодо зареєстрованих воєнних злочинів, то на сьогоднішній ранок ця цифра складає понад 111 тисяч 990 зареєстрованих випадків воєнних злочинів. І ця цифра не є повною, — сказав Андрій Костін.
За його словами, в Офісі генпрокурора переконані, що всі ці злочини — це частина спланованої політики РФ зі знищення українців.
— Наше головне завдання — задокументувати кожен злочин і встановити патерни та командні ланцюжки, аби притягнути до відповідальності не лише виконавців, але і організаторів. Ці докази можуть бути потім передані як до МКС, до міжнародних інституцій, так і до країн-партнерів тощо, — зазначив генпрокурор.
Тому українські правоохоронці документують всі злочини, вчинені під час російської агресії, відповідно до найновіших міжнародних стандартів, заявив очільник ОГП.
Він розповів, що Офіс генпрокурора створив 9 спеціалізованих підрозділів щодо розслідування воєнних злочинів у обласних прокуратурах, а також спеціалізовані підрозділи щодо розслідування воєнних злочинів сексуального насильства під час конфлікту і злочинів проти довкілля.
— До речі, Україна є першою у світі, яка розслідує злочини проти навколишнього природного середовища як воєнні злочини. І ми є першими, хто розслідує кібератаки як воєнні злочини. Цього ніхто не робив до нас, — наголосив Андрій Костін.
Окремо він зазначив, що співпраця ОГП із Міжнародним кримінальним судом наразі триває і стає з часом дедалі міцнішою.
Нагадаємо, за даними прокуратури, під час окупації Миколаївщини 179 людей зазнали тортур й катувань від військових РФ.
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Українські правоохоронці вже зареєстрували понад 111 тисяч 990 випадків воєнних злочинів.
Про це під час міжнародної конференції з прав людини «Свобода або страх» заявив генпрокурор Андрій Костін, передає кореспондент Укрінформу.
— Щодо зареєстрованих воєнних злочинів, то на сьогоднішній ранок ця цифра складає понад 111 тисяч 990 зареєстрованих випадків воєнних злочинів. І ця цифра не є повною, — сказав Андрій Костін.
За його словами, в Офісі генпрокурора переконані, що всі ці злочини — це частина спланованої політики РФ зі знищення українців.
— Наше головне завдання — задокументувати кожен злочин і встановити патерни та командні ланцюжки, аби притягнути до відповідальності не лише виконавців, але і організаторів. Ці докази можуть бути потім передані як до МКС, до міжнародних інституцій, так і до країн-партнерів тощо, — зазначив генпрокурор.
Тому українські правоохоронці документують всі злочини, вчинені під час російської агресії, відповідно до найновіших міжнародних стандартів, заявив очільник ОГП.
Він розповів, що Офіс генпрокурора створив 9 спеціалізованих підрозділів щодо розслідування воєнних злочинів у обласних прокуратурах, а також спеціалізовані підрозділи щодо розслідування воєнних злочинів сексуального насильства під час конфлікту і злочинів проти довкілля.
— До речі, Україна є першою у світі, яка розслідує злочини проти навколишнього природного середовища як воєнні злочини. І ми є першими, хто розслідує кібератаки як воєнні злочини. Цього ніхто не робив до нас, — наголосив Андрій Костін.
Окремо він зазначив, що співпраця ОГП із Міжнародним кримінальним судом наразі триває і стає з часом дедалі міцнішою.
Нагадаємо, за даними прокуратури, під час окупації Миколаївщини 179 людей зазнали тортур й катувань від військових РФ.