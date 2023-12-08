Українські правоохоронці вже зареєстрували понад 111 тисяч 990 випадків воєнних злочинів.

Про це під час міжнародної конференції з прав людини «Свобода або страх» заявив генпрокурор Андрій Костін, передає кореспондент Укрінформу.

— Щодо зареєстрованих воєнних злочинів, то на сьогоднішній ранок ця цифра складає понад 111 тисяч 990 зареєстрованих випадків воєнних злочинів. І ця цифра не є повною, — сказав Андрій Костін.

За його словами, в Офісі генпрокурора переконані, що всі ці злочини — це частина спланованої політики РФ зі знищення українців.

— Наше головне завдання — задокументувати кожен злочин і встановити патерни та командні ланцюжки, аби притягнути до відповідальності не лише виконавців, але і організаторів. Ці докази можуть бути потім передані як до МКС, до міжнародних інституцій, так і до країн-партнерів тощо, — зазначив генпрокурор.

Тому українські правоохоронці документують всі злочини, вчинені під час російської агресії, відповідно до найновіших міжнародних стандартів, заявив очільник ОГП.

Він розповів, що Офіс генпрокурора створив 9 спеціалізованих підрозділів щодо розслідування воєнних злочинів у обласних прокуратурах, а також спеціалізовані підрозділи щодо розслідування воєнних злочинів сексуального насильства під час конфлікту і злочинів проти довкілля.

— До речі, Україна є першою у світі, яка розслідує злочини проти навколишнього природного середовища як воєнні злочини. І ми є першими, хто розслідує кібератаки як воєнні злочини. Цього ніхто не робив до нас, — наголосив Андрій Костін.

Окремо він зазначив, що співпраця ОГП із Міжнародним кримінальним судом наразі триває і стає з часом дедалі міцнішою.

Нагадаємо, за даними прокуратури, під час окупації Миколаївщини 179 людей зазнали тортур й катувань від військових РФ.