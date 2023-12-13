Гевін Грей

Мораторій на виплату зовнішнього боргу уряду України іноземним державам діятиме до 2027 року. Реструктуризацію комерційного боргу буде проведено до середини 2024 року.

Про це сказав голова місії МВФ в Україні Гевін Грей на пресконференції, повідомляє РБК-Україна.

— Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та одночасно створити такий необхідний бюджетний простір, — сказав він.

Як зазначив глава місії, очікується, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.

— Таким чином, як повідомила влада, вони планують завершити реструктуризацію комерційного боргу до середини 2024 року, — додав Гевін Грей.

Раніше повідомлялося, що план ЄС щодо використання прибутку, отриманого від заморожених активів російського Центрального банку, може забезпечити Україні до 15 мільярдів євро.