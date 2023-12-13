Мораторій на виплату зовнішнього боргу уряду України іноземним державам діятиме до 2027 року. Реструктуризацію комерційного боргу буде проведено до середини 2024 року.
Про це сказав голова місії МВФ в Україні Гевін Грей на пресконференції, повідомляє РБК-Україна.
— Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та одночасно створити такий необхідний бюджетний простір, — сказав він.
Як зазначив глава місії, очікується, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.
— Таким чином, як повідомила влада, вони планують завершити реструктуризацію комерційного боргу до середини 2024 року, — додав Гевін Грей.
Раніше повідомлялося, що план ЄС щодо використання прибутку, отриманого від заморожених активів російського Центрального банку, може забезпечити Україні до 15 мільярдів євро.
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Мораторій на виплату зовнішнього боргу уряду України іноземним державам діятиме до 2027 року. Реструктуризацію комерційного боргу буде проведено до середини 2024 року.
Про це сказав голова місії МВФ в Україні Гевін Грей на пресконференції, повідомляє РБК-Україна.
— Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та одночасно створити такий необхідний бюджетний простір, — сказав він.
Як зазначив глава місії, очікується, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.
— Таким чином, як повідомила влада, вони планують завершити реструктуризацію комерційного боргу до середини 2024 року, — додав Гевін Грей.
Раніше повідомлялося, що план ЄС щодо використання прибутку, отриманого від заморожених активів російського Центрального банку, може забезпечити Україні до 15 мільярдів євро.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|