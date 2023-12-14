Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради планує витратити 1 мільйон 680 тисяч гривень на утримання майданчику для зберігання опалого листя, що розташований у глиняному кар'єрі поруч з міським цвинтарем поблизу села Мішково-Погорілове.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro.

В технічному завданні вказано, що підрядник повинен обслуговувати 5000 квадратних метрів майданчика та вести реєстр ввезеного опалого листя.

Крім того, підрядник з 1 січня до 31 грудня 2024 року повинен виконувати технологічні операції з безпечного захоронення опалого листя з урахуванням витрат на транспортні засоби.

Термін подачі тендерних пропозицій триватиме до 20 грудня, аукціон планується провести 21 грудня.

Нагадаємо, що до кінця року на прибирання листя та стихійних звалищ в Інгульському районі Миколаєва планують витратити 955 тисяч гривень.