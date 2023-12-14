Миколаївська обласна рада вирішила зняти з розгляду сесії питання про списання нового операційного столу з балансу Миколаївської інфекційної лікарні вартістю 76 тисяч гривень.

З відповідною пропозицію перед початком сесії Миколаївської обласної ради у четвер, 14 грудня, виступив голова облради Антон Табунщик, пишуть «НикВести».

— Після обговорення на засідання обговорення постійної комісії обласної ради та за результатами президії прийнято рішення не виносити на розгляд сесії такі питання: про надання згоди на списання окремого індивідуального визначеного майна спільної власності територіальних громад, закріпленого на праві оперативного управління за Комунальним некомерційним підприємством «Миколаївський обласний центр лікування інфекційний хвороб», — запропонував Антон Табунщик.

Після чого депутати проголосували за відповідний порядок деннний.

Зазначимо, що сесія обласної ради вчергове проходить в онлайн-форматі.

Раніше «НикВести» повідомляли, що виконуючий обов'язки головного лікаря закладу Олександр Ігнатенков заявив, що не подавав його до списку списаного майна.

Зокрема під час засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань охорони здоровʼя, яка відбулась 4 грудня, депутатка Світлана Федорова, яка до 2021 року була керівником обласної інфекційної лікарні, зазначила що цей стіл вона особисто придбала у 2019 році та він був навіть не розпакований.