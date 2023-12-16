Конгрес США остаточно схвалив законопроєкт, що забороняє Сполученим Штатам купувати ядерне паливо з Росії.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на західні ЗМІ.

Законопроєкт, схвалений раніше цього тижня Сенатом, пройшов голосування в Палаті представників у четвер. Тепер його має підписати президент Джо Байден.

Положення про ядерне паливо є частиною ширшого плану з відновлення внутрішнього ланцюга постачання урану в США та поетапного зменшення залежності від РФ — найбільшого іноземного постачальника урану в Америку.

Це вимагатиме від Міністерства енергетики купувати щонайменше 20 тонн на рік реакторного палива, відомого як HALEU, в американських компаній до кінця 2027 року.

Втім, фінансування цих зусиль на мільярди доларів застрягло в Сенаті після того, як республіканці заблокували законопроєкт про допомогу Україні, який передбачав виділення цих грошей.

Водночас ухвалений Палатою представників законопроєкт, який забороняє весь імпорт російського урану після 2028 року, перебуває на розгляді в Сенаті.

Нагадаємо, Болгарія намагається усунути лазівку в санкціях проти Росії, яка допомогла країні-агресорці транспортувати нафту на болгарський нафтопереробний завод і, після переробки на дизельне пальне або бензин, далі легально імпортувати ці продукти по світу.