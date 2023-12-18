У неділю, 17 грудня, сусідня Молдова розпочала військові навчання в Навчальному центрі Бульбоака, який розташований неподалік від невизнаного Придністров'я.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Молдови у Фейсбуці.
Як зазначається, навчання триватимуть з 17 по 22 грудня.
«З 17 по 22 грудня солдати 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака. У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами», - пише пресслужба міністерства.
Згідно з повідомленням, підготовка бійців проводиться відповідно до плану підготовки національної армії Молдови на 2023 рік.
При цьому, полігон знаходиться за 20-30 кілометрів від зони безпеки, яка розташована уздовж річки Дністер.
За інформацією місцевих ЗМІ, 22-й миротворчий батальйон є частиною Збройних сил Молдови, який бере участь у миротворчих операціях і гуманітарних місіях за межами країни. Військові брали участь у місіях ООН у: Ліберії, Кот-д'Івуарі, Судані та Південному Судані.
Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови 3 жовтня дозволив представникам забороненої проросійської партії «Шор» брати участь у виборах.
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У неділю, 17 грудня, сусідня Молдова розпочала військові навчання в Навчальному центрі Бульбоака, який розташований неподалік від невизнаного Придністров'я.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Молдови у Фейсбуці.
Як зазначається, навчання триватимуть з 17 по 22 грудня.
«З 17 по 22 грудня солдати 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака. У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами», - пише пресслужба міністерства.
Згідно з повідомленням, підготовка бійців проводиться відповідно до плану підготовки національної армії Молдови на 2023 рік.
При цьому, полігон знаходиться за 20-30 кілометрів від зони безпеки, яка розташована уздовж річки Дністер.
За інформацією місцевих ЗМІ, 22-й миротворчий батальйон є частиною Збройних сил Молдови, який бере участь у миротворчих операціях і гуманітарних місіях за межами країни. Військові брали участь у місіях ООН у: Ліберії, Кот-д'Івуарі, Судані та Південному Судані.
Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови 3 жовтня дозволив представникам забороненої проросійської партії «Шор» брати участь у виборах.