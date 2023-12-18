Судді Апеляційного суду Києва, серед яких В'ячеслав Дзюбін (праворуч)

Для одного із чотирьох раніше затриманих суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють у корупції, обрали запобіжний захід у вигляді застави в 4 мільйони гривень. Також підозрюваний має носити електронний засіб контролю.

Як повідомляє Суспільне, мова йде про В'ячеслава Дзюбіна.

Таке рішення винесли під час засідання Вищого антикорупційного суду 18 грудня.

Прокурор просив обрати заставу в розмірі 6 мільйонів 999 тисяч 872 гривень, враховуючи офіційні доходи судді за минулі роки.

«Застосувати запобіжний захід у вигляді застави – 4 мільйони гривень. Покласти обов'язки прибувати до прокурора, не відлучатись з Києва, не спілкуватись з іншими підозрюваними суддями, здати паспорти, носити електронний засіб контролю», — постановив суддя.

Проте, так як суддя В'ячеслав Дзюбін майже три тижні перебуває у лікарні, запобіжний захід йому обирали по відеозв'язку. За словами адвоката, суддя лікується від хронічної хвороби, а не тієї, яка «виникає після вручення підозри». Тому йому може знадобитись спеціалізована медична допомога, яку в слідчому ізоляторі не зможуть надати.

Як повідомив захисник судді, зараз йдуть перемовини, щоб укласти договір з лікарем-нейрохірургом, який зможе надавати меддопомогу вдома.

Підозрюваний має внести кошти застави протягом п’яти днів.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу суддів Київського апеляційного суду, які отримали 35 тисяч доларів неправомірної вигоди за зняття арешту з майна.