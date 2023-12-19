Міжнародні партнери з початку повномасштабного вторгнення спрямували на підтримку Миколаївщини гуманітарної допомоги на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю «Укрінформу».

«Миколаївщина є лідером в Україні за результативністю у сфері міжнародного співробітництва, і ми тісно співпрацюємо з великою кількістю партнерів. Зокрема, це такі агенції ООН як Управління Верховного комісара у справах біженців, Міжнародна організація з міграції, UNICEF, Всесвітня продовольча програма та багато інших. Вони надають нам величезні обсяги різноманітної допомоги – від будматеріалів, обладнання, генераторів – до продуктів харчування, засобів гігієни, одягу та фінансової підтримки на сотні мільйонів доларів», – сказав Віталій Кім.

Він також зазначив, що останнім часом було змінено систему співпраці. Якщо торік переважала гуманітарна та грошова допомога конкретним мешканцям області, то зараз підтримка спрямована на відновлення економіки, соціальних об'єктів, створення робочих місць тощо.

Нагадаємо, Данія з лютого 2022 року по жовтень 2023 року виділила на відновлення інфраструктури в Миколаєві та області 75,5 мільйонів євро.