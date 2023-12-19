«Труха» та ще декілька анонімних телеграм-каналів отримали акредитацію Офіса Президента на пресконференцію голови держави Володимира Зеленського.

Про це повідомила українська правозахисниця та журналістка, директорка журналістської НГО «Інститут масової інформації» Оксана Романюк.

«Всі: говорять про медіаграмотність, етику, стандарти. Про небезпеку фейків, прозорість, відповідальність, джинсу. ОП: акредитовує труху і ще пару анонімних телег на преску Президента. А ще декілька телег анонсують преску так, наче вони серед організаторів», – написала Оксана Романюк.

Представниця ІМИ вважає, що таким чином Офіс Президента легітимізує анонімні телеграм-канали в Україні і прирівнює їх до професійних медіа, що «є просто ударом по всіх кампаніях з медіаграмотності, які ведуться в цій країні».

«Ми не зможемо пояснити громадянам, що не так з анонімними бачками, які ставлять приховану рекламу, фейки, і невідомо кому належать, якщо їх легітимізує сам Офіс Президента. І це також небезпечно, тому що окрім трухи, є купа тіньових російських медіаакторів які використовують телеграм-канали в інформаційній війні проти України», – написала Оксана Романюк.

Також вона акцентувала, що такі телеграм-канали офіційно не реєструють свою діяльність у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, оскільки для цього потрібно публікувати інформацію щодо власника та своєї діяльності.

«При цьому всі ці телеги, які гордо називають себе медіа, чомусь не палають бажанням реєструватись в Нацраді. Бо тоді треба буде засвітити власника, юрадресу, припинити джинсу і треш, і нести відповідальність, яку несуть реальні медіа», – написала представниця ІМІ.

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