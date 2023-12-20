Генпрокуратура Німеччини подала до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні позов про конфіскацію заморожених російських активів на суму понад 720 мільйонів євро.

Про це йдеться в повідомленні німецького відомства.

Як написало німецьке видання Der Spiegel, йдеться про майно дочірньої компанії Московської фондової біржі, яке вона зберігає у відділенні найбільшого американського банку JP Morgan.

Зокрема, приводом для подання позову стала спроба перевести 720 мільйонів євро з рахунків JP Morgan на рахунки підрозділу Московської біржі — Національного клірингового центру — до Commerzbank. Це сталося у червні 2022 року — у день, коли Євросоюз запровадив санкції проти Національного розрахункового депозитарію, що входить до групи Московської біржі. І JP Morgan і Commerzbank відмовилися здійснити переведення.

Якщо позов Генпрокуратури Німеччини буде задоволено, кошти скерують до федерального бюджету.

Це перший такий випадок у Німеччині, оскільки раніше активи компаній та осіб, які потрапили під санкції, лише заморожувалися.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» пообіцяли утримувати 280 мільярдів активів російських олігархів, допоки РФ не компенсує Україні завдані вторгненням збитки.

Раніше повідомлялося, що Україна в наступному році отримає від Бельгії перші 1,7 мільярдів євро від заморожених російських активів.

Також повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і введення відповідних санкцій Швейцарія заморозила російські активи на суму 7,2 мільярдів євро.