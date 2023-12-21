Росіяни відкрили вогонь по селу Тягинка Херсонської області. Внаслідок ударів загинула цивільна
Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудін.
Зазначається, що російські окупанти відкрили вогонь по населеному пункту близько о 11:30.
«Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала травми, несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська вчора, 20 грудня, знову атакували Херсонщину.
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Росіяни відкрили вогонь по селу Тягинка Херсонської області. Внаслідок ударів загинула цивільна
Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудін.
Зазначається, що російські окупанти відкрили вогонь по населеному пункту близько о 11:30.
«Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала травми, несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська вчора, 20 грудня, знову атакували Херсонщину.