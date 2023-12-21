Російські війська вчора, 20 грудня знову атакували Херсонщину.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні.
«За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ПТРК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 20 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
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Російські війська вчора, 20 грудня знову атакували Херсонщину.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні.
«За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ПТРК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 20 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.