В Україні понад вісім тисяч церков досі належать до Московського патріархату. Абсолютна більшість з них приховують це у своїх назвах.

Найбільше церков УПЦ МП — на Донеччині, про це свідчать данні «Опендатабот».

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення 589 українських релігійних громад перейшли до Православної церкви України. Найчастіше українці залишали лави Московського патріархату на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).

Водночас на Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині таких переходів взагалі не зафіксували. Також кількість церков, які продовжують належати до Української православної церкви Московського патріархату, становить понад вісім тисяч. Попри вимоги закону, 99% з них не показують у назві свою приналежність до патріархату.

Зазначається, що лише 59 релігійних установ були вимушені вказати на свій зв’язок з Росією.

Найбільше церков УПЦ досі є на Донеччині (683), Вінниччині (534), Дніпропетровщині (527), Хмельниччині (506) та Закарпатті (490). Найменше — на Львівщині та Івано-Франківщині (по 18).

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо УПЦ (МП). Тепер Кабмін має протягом двох місяців внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який унеможливить діяльність в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій.

Також повідомлялялось, що українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) відмовилася змінювати назву.

Згодом, 19 жовтня 2023 року Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні. Зокрема, це стосується так званої Української православної церкви Московського патріархату.