Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після прибуття в Росію на переговори з Володимиром Путіним заявив, що на Україну нібито чекає крах, якщо війна не закінчиться у 2024 році.

Заяву диктатора цитує пропагандистське агентство Белта.

За його словами, президент Володимир Зеленський нібито матиме лише один шанс, щоб завершити війну шляхом переговорів з путіним.

«Думаю, це той самий шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони зрозуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, взагалі буде крах», — стверджує він.

Олександр Лукашенко також вважає, що на політичне керівництво України вже чиниться тиск з боку військових.

«Військові тиснуть завжди, вони бачать, що відбувається. Тиск дуже сильний. Ви, напевно, на пресконференції Зеленського помітили, що він починає це розуміти», — сказав диктатор.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна «все одно буде наша», що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну.

Перед тим Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України, але заявив, що нібито «нікого там не вбивала».