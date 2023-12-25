Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після прибуття в Росію на переговори з Володимиром Путіним заявив, що на Україну нібито чекає крах, якщо війна не закінчиться у 2024 році.
Заяву диктатора цитує пропагандистське агентство Белта.
За його словами, президент Володимир Зеленський нібито матиме лише один шанс, щоб завершити війну шляхом переговорів з путіним.
«Думаю, це той самий шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони зрозуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, взагалі буде крах», — стверджує він.
Олександр Лукашенко також вважає, що на політичне керівництво України вже чиниться тиск з боку військових.
«Військові тиснуть завжди, вони бачать, що відбувається. Тиск дуже сильний. Ви, напевно, на пресконференції Зеленського помітили, що він починає це розуміти», — сказав диктатор.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна «все одно буде наша», що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну.
Перед тим Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України, але заявив, що нібито «нікого там не вбивала».
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після прибуття в Росію на переговори з Володимиром Путіним заявив, що на Україну нібито чекає крах, якщо війна не закінчиться у 2024 році.
Заяву диктатора цитує пропагандистське агентство Белта.
За його словами, президент Володимир Зеленський нібито матиме лише один шанс, щоб завершити війну шляхом переговорів з путіним.
«Думаю, це той самий шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони зрозуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, взагалі буде крах», — стверджує він.
Олександр Лукашенко також вважає, що на політичне керівництво України вже чиниться тиск з боку військових.
«Військові тиснуть завжди, вони бачать, що відбувається. Тиск дуже сильний. Ви, напевно, на пресконференції Зеленського помітили, що він починає це розуміти», — сказав диктатор.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна «все одно буде наша», що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну.
Перед тим Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України, але заявив, що нібито «нікого там не вбивала».